Şarlo Revüsü filminin konusu ne, oyuncuları kim?

1973 yılında vizyona giren Şarlo Revüsü filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Şarlo Revüsü filminin konusu ne? Şarlo Revüsü filminin oyuncuları kim? Şarlo Revüsü filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 09:00
Şarlo Revüsü filminin konusu ne, oyuncuları kim?
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Şarlo Revüsü (The Chaplin Revue), yönetmenliğini ve senaristliğini Charlie Chaplin'in üstlendiği, 1959 yapımlı bir komedi filmidir.

ŞARLO REVÜSÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Şarlo Revüsü, Charlie Chaplin’in üç sesiz kısa komedisi “Köpek Hayatı”, Şarlo Kaçak" ve “Shoulder Arms”ın birleştirilmesiyle oluşturulmuş, uzun metrajlı bir filmdir.

ŞARLO REVÜSÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Charlie Chaplin

ŞARLO REVÜSÜ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Şarlo Revüsü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlenmiştir.


Film Komedi Filmi yabancı film

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