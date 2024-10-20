Yayınlanma: 20.10.2024 - 22:12

Güncelleme: 20.10.2024 - 22:12

Oktay Kaynarca'nın sunduğu, bilgilendiren ve eğlendiren, aynı zamanda kazandıran yarışmada bu akşam yine pek çok soru gündem oluyor. Bu sorularda biri de "Satrançta 'fil'lerden biri satranç tahtası üzerindeki 64 kareden en fazla kaçının üzerinde bulunabilir?" olarak karşımıza çıktı.

Satrançta 'fil'lerden biri satranç tahtası üzerindeki 64 kareden en fazla kaçının üzerinde bulunabilir?

A) 8

B) 16

C) 32

D) 64

Sorunun doğru cevabı: C) 32