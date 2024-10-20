Satrançta 'fil'lerden biri satranç tahtası üzerindeki 64 kareden en fazla kaçının üzerinde bulunabilir?
Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam dikkat çeken sorulardan biri: Satrançta 'fil'lerden biri satranç tahtası üzerindeki 64 kareden en fazla kaçının üzerinde bulunabilir? İşte cevabı...
Oktay Kaynarca'nın sunduğu, bilgilendiren ve eğlendiren, aynı zamanda kazandıran yarışmada bu akşam yine pek çok soru gündem oluyor. Bu sorularda biri de "Satrançta 'fil'lerden biri satranç tahtası üzerindeki 64 kareden en fazla kaçının üzerinde bulunabilir?" olarak karşımıza çıktı.
Satrançta 'fil'lerden biri satranç tahtası üzerindeki 64 kareden en fazla kaçının üzerinde bulunabilir?
A) 8
B) 16
C) 32
D) 64
Sorunun doğru cevabı: C) 32
Etiketler: #Kim Milyoner Olmak İster #satranç
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