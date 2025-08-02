Savaş Gemisi filminin yönetmen koltuğunda Peter Berg oturuyor. Filmin senaristliğini Erich Hoeber, Jon Hoeber üstleniyor. Peki, Savaş Gemisi filminin konusu ne? Savaş Gemisi filminin oyuncuları kim?

SAVAŞ GEMİSİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Battleship’te gezegenimiz; denizde, gözyüzünde ve karada üstün bir güce karşı hayatta kalma savaşı veriyor. Hasbro’nun klasik donanma savaş oyunu Amiral Battı’dan uyarlanan filmde, USS John Paul Jones’ta görevlendirilen bir Donanma subayı olan Teğmen Alex Hopper rolünde Taylor Kitsch karşımıza çıkıyor. Fizyoterapist ve Hopper’ın nişanlısı Sam Shane rolünde Brooklyn Decker; USS Sampson’ın komutanı ve Hopper’ın ağabeyi Stone rolünde Alexander Skarsgard ve Hopper’ın silah arkadaşı USS John Paul Jones’ta silah uzmanı olarak görev yapan Deniz Astsubayı Raikes rolünde ise Rihanna yer alıyor. Hopper ve Stone’un amiri (ve Sam’in babası) Amiral Shane’i ise uluslararası bir yıldız olan Liam Neeson canlandırıyor. Berg, hem bu destansı aksiyon-macera filminin yönetmenliğini yaptı, hem de Scott Stuber (Couples Retreat/Arızalı Çiftler), Sarah Aubrey (The Kingdom/Krallık), Brian Goldner, Hasbro’dan Bennett Schneir (the Transformers serisi) ve Duncan Henderson’la (Master and Commander/Dünyanın Uzak Ucu) birlikte yapımcılığını üstlendi.

SAVAŞ GEMİSİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Taylor Kitsch

Alexander Skarsgård

Rihanna

Brooklyn Decker

Tadanobu Asano

Hamish Linklater

Liam Neeson

Peter MacNicol

Jesse Plemons

Jerry Ferrara

Adam Godley

Joji Yoshida

Louis Lombardi

Cora Yamagata

SAVAŞ GEMİSİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Savaş Gemisi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.