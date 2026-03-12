Scarpetta dizisi dizi tutkunları tarafından heyecanla bekleniyordu. Dizinin Elizabeth Sarnoff kaleme aldı. Peki, Scarpetta dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Scarpetta dizisi yayımlandı mı? İşte ayrıntılar...

SCARPETTA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, adli tıp dünyasının en parlak isimlerinden Dr. Kay Scarpetta’nın karmaşık cinayetleri çözmek için yürüttüğü zorlu soruşturmaları merkezine alıyor. Virginia Baş Adli Tabibi olarak eski görevine dönen Scarpetta, yıllar önce kariyerini şekillendiren ilk büyük davasını hatırlatan ürpertici bir cinayetle karşı karşıya kalırken, ileri adli tıp teknolojilerini kullanarak karanlık sırların izini sürüyor.

SCARPETTA DİZİSİ UYARLAMA MI?

Dizi, Patricia Cornwell’in çok satan roman serisinden uyarlandı.

SCARPETTA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Nicole Kidman

Jamie Lee Curtis

Ariana DeBose

Bobby Cannavale

SCARPETTA DİZİSİ NEREDE YAYIMLANDI?

Scarpetta dizisi Prime Video'da yayımlandı.

SCARPETTA DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Scarpetta dizisi 11 Mart Çarşamba günü izleyicisi ile buluştu.