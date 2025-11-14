SHOW TV ekranlarının yeni dizisi Rüya Gibi'de Aydan karakterine hayat veren Seda Bakan'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Seda Bakan kimdir? Rüya Gibi dizisinin Aydan'ı Seda Bakan kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...
SEDA BAKAN KİMDİR?
Seda Bakan Erel 10 Ekim 1985 tarihinde Kocaeli'nde doğdu. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun oldu. Özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanındı. Kardeş Payı dizisindeki Feyyza rolüyle popülerliğini arttırdı.
SEDA BAKAN EVLİ Mİ?
Oyuncu Seda Bakan, 4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile evlendi. Bu evlilikten 2 kızı oldu.
SEDA BAKAN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
Rüya Gibi - Aydan (2025)
Adile (2025) (Müjde Ar)
Gelin Takımı 2 (2025) (Ayça)
Esas Oğlan (2024) (Selma)
Takıntılar (2024)
Gelin Takımı (2024) (Ayça)
Zeytin Ağacı (2022-) (Leyla) / Netflix
Mucize Doktor (2020) (Ferda Erinç)
Karakomik Filmler 2: Emanet (2020) (Seda Bakan)
Öldür Beni Sevgilim (2018) (Demet)
Arif V 216 (2018) (232/Pembe Şeker/Alev)
Bana Sevmeyi Anlat (2016-2017) (Leylâ)
Kara Bela (2015) (Burcu)
Kardeş Payı (2014-2015) (Feyyza)
Zaman Makinesi 1973 (2014) (Yasemin/Deniz)
Behzat Ç. Ankara Yanıyor (2013) (Eda Akkaya)
Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm (2011) (Eda Akkaya)
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2010-2013) (Eda Akkaya)
Şen Yuva (2010) (Oya)
Umut (2009) (Meryem)
Makber (2009-2010) (Güneş)
Geniş Aile (2009) (Esma)
Adanalı (2008-2009) (Başak)
Pars: Narkoterör (2008) (Zülfiye - Zülüf)
Sana Mecburum (2007) (Leyla)