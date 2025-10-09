Yönetmen koltuğunda Ali Atay’ın oturduğu, senaryosunu Ali Atay ile Cihan Talay’ın kaleme aldığı dizi Sekizinci Aile dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Sekizinci Aile dizisinin konusu ne? Sekizinci Aile dizisinin oyuncuları kim?

SEKİZİNCİ AİLE DİZİSİNİN KONUSU NE?

"Sekizinci Aile", tekstil sektöründe mütevazı bir başlangıç yapan Basmacıgil Ailesi’nin, hırs, para, aşk ve güç arasında şekillenen yolculuğunu konu alıyor.

SEKİZİNCİ AİLE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Sekizinci Aile dizisinde Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Ercan Kesal, Ali Atay, Melisa Döngel, Erdem Şenocak, Cihan Talay ve Alper Baytekin gibi oyuncular yer alıyor.

SEKİZİNCİ AİLE DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sekizinci Aile dizisi Disney+’ta izleyicisi ile buluşacak. Dizinin yayın tarihi henüz belli değil.