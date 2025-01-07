Yayınlanma: 07.01.2025 - 18:46

Güncelleme: 07.01.2025 - 18:46

Semret filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Caterina Mona üstleniyor. Peki, Semret filminin konusu ne? Semret filminin oyuncuları kim?

SEMRET FİLMİNİN KONUSU NE?

Bekâr bir anne olan Semret, Zürih'teki yerel bir hastanede çalışmakta ve kızı Joe'ya daha iyi bir hayat sağlamak için her şeyi yapmaktadır. Semret hastanede haksız yere suçlandığında, sevdiği her şeyi kaybetmemek için haklarını savunur.

SEMRET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Manuela Biedermann

Tedros Teclebrhan

Mona Petri

Annina Butterworth

Elsa Langnäse

Mehmet Atesci

Jonas Rüegg

SEMRET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Semret filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.