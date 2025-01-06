Sustalı Ceylan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sustalı Ceylan dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

Sustalı Ceylan dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Sustalı Ceylan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sustalı Ceylan dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

Sustalı Ceylan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sustalı Ceylan dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2025 - 10:21

Sustalı Ceylan dizisinin yönetmen koltuğunda A. Volkan Kocatürk oturuyor. Dizinin senaryosu Sevgi Yılmaz'a ait. Dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yurttaşlar dizinin hangi gün yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Sustalı Ceylan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sustalı Ceylan dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

SUSTALI CEYLAN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, Ceylan adlı güçlü bir kadının erkek egemen bir toplumda, kendi kimliğini bulma ve hayatını yeniden inşa etme mücadelesi anlatacak.

SUSTALI CEYLAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Sümeyye Aydoğan

Burak Yörük

Celil Nalçakan

Melike Güner

Evrim Doğan

Seda Türkmen

Hasan Küçükçetin

Melisa Berberoğlu

Hakan Atalay

Hülya Aydın

Cezmi Baskın

SUSTALI CEYLAN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Sustalı Ceylan dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı.


Etiketler: #Sustalı Ceylan dizisi #ATV #konusu nedir?

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