Yayınlanma: 07.01.2025 - 20:06

Güncelleme: 07.01.2025 - 20:06

Sen Ağlama İstanbul dizisi yeni bölümü ile izleyicisi ile buluşacak. Dizinin tutkunları yeni bölümün ne zaman yayımlanacağını ve yeni bölümde neler olacağı araştırıyor. Peki, Sen Ağlama İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sen Ağlama İstanbul dizisinin son bölümünde ne oldu, yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

SEN AĞLAMA İSTANBUL DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Ekranların yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul 4. bölümü ile Star Tv ekranlarındaki yerini 7 Ocak Salı günü alacak. Dizi 31 Aralık günü yılbaşı nedeniyle ekranlara gelmemişti.

SEN AĞLAMA İSTANBUL DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Yeni bir hayat kurma hayaliyle birlikte kaçmaya karar veren Şehrazat ve Ferhat’ın gelecek planları Büyükbey tarafından bozguna uğratılır. Soyunu devam ettirecek bir torun hasretiyle yanıp tutuşan Büyükbey, Şehrazat’ı ikna etmek için Ferhat’ın canını almakla onu tehdit eder. Çıkış yolu kalmayan Şehrazat, Ferhat’ı kurtarmak adına bu evliliğe boyun eğmek zorunda kalır. İçi kan ağlayarak Ferhat’tan ayrılan Şehrazat ile Büyükbey’in emriyle Şirin’den boşanan Kubat için karar çoktan verilmiştir. Herkesin kaderini belirleyecek olan düğün günü gelip çattığında, Ferhat ve Şirin bu izdivaçın gerçekleşmemesi için canları pahasına her şeyi göze almıştır.

SEN AĞLAMA İSTANBUL DİZİSİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Yeni bir hayat kurma hayaliyle birlikte kaçmaya karar veren Şehrazat ve Ferhat’ın gelecek planları Büyükbey tarafından bozguna uğratılır. Soyunu devam ettirecek bir torun hasretiyle yanıp tutuşan Büyükbey, Şehrazat’ı ikna etmek için Ferhat’ın canını almakla onu tehdit eder. Çıkış yolu kalmayan Şehrazat, Ferhat’ı kurtarmak adına bu evliliğe boyun eğmek zorunda kalır. İçi kan ağlayarak Ferhat’tan ayrılan Şehrazat ile Büyükbey’in emriyle Şirin’den boşanan Kubat için karar çoktan verilmiştir. Herkesin kaderini belirleyecek olan düğün günü gelip çattığında, Ferhat ve Şirin bu izdivaçın gerçekleşmemesi için canları pahasına her şeyi göze almıştır.