2024 yılında en çok izlenen diziler belli oldu...
Televizyonda toplamda 60 farklı dizinin yayınlandığı 2024 yılında en çok izlenen diziler belli oldu...
BAHAR
Kore yapımı Doctor Cha'nın yerli uyarlaması Bahar bu yıl en çok izlenen dizi oldu.
Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı dizi, dışarıdan kusursuz görünen ancak yok sayıldığı bir evliliği olan Bahar'ın hastalığı sonrası yeniden tıp fakültesine dönmesiyle birlikte değişen hayatını takip ediyor.
KIZILCIK ŞERBETİ
Önceki yılın en çok izlenen dizisi olan Kızılcık Şerbeti, Bahar'ın ardından en çok izlenen dizi oldu.
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizi, biri muhafazakar biri seküler bir ortamda yetişen Doğa ve Fatih çiftinin yıldırım nikahıyla evlenmesiyle birlikte aileler arasında yaşanan çatışmayı takip ediyor.
UZAK ŞEHİR
Lübnan tarihinin en çok izlenen dizisi Al Hayba'nın yerli uyarlaması Uzak Şehir yayımlanan 8 bölüm ile 2024/2025 sezonunun en büyük çıkışını gerçekleştirdi.
Çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen dizi, vefat eden eşinin vasiyeti üzerine cenazeyi Kanada'dan Mardin'e getiren Alya'nın çocuğunun yanında kalabilmesi için eşinin abisi Cihan ile evlenmek zorunda kalmasıyla birlikte gelişen olayları konu ediniyor.
İNCİ TANELERİ
İnci Taneleri 2024 yılının en çok izlenen 4. dizisi oldu.
Yılmaz Erdoğan'ın edebiyat öğretmeni Azem'e hayat verdiği dizi, eşinin ölümünün faili olarak suçsuz yere hapis yatan Azem'in hapisten çıktıktan sonra pavyon sanatçısı Dilber ile tanışmasıyla birlikte değişen hayatına odaklanıyor.
KIZIL GONCALAR
Kızıl Goncalar sezonun en çok izlenen 5. dizisi oldu.
Uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına dönen Özgü Namal'ın başrolü Özcan Deniz ile paylaştığı dizi, seküler bir yaşam tarzı süren doktor Levent'in dini bir cemaatin içerisinde yer alan Meryem ile tanışmasıyla birlikte değişen hayatları konu ediniyor.
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