2024 yılında en çok izlenen diziler belli oldu...

KIZILCIK ŞERBETİ

Önceki yılın en çok izlenen dizisi olan Kızılcık Şerbeti, Bahar'ın ardından en çok izlenen dizi oldu.

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizi, biri muhafazakar biri seküler bir ortamda yetişen Doğa ve Fatih çiftinin yıldırım nikahıyla evlenmesiyle birlikte aileler arasında yaşanan çatışmayı takip ediyor.