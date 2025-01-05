'La Casa De Papel' oyuncusu, TRT dizisine dahil oldu
Dünyaca ünlü İspanyol dizi 'La Casa De Papel'in Marsilya'sı Luka Peros, 'Mehmed Fetihler Sultanı'nın ardından TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni projesiyle anlaştı.
Luka Peros, bu sezon 'Giovanni Giustiniani' karakterine hayat verdiği TRT 1 dizisi Mehmed Fetihler Sultanı'nın ardından TRT'nin tabii platformunun 'Asylum' dizisinde rol almaya hazırlanıyor.
ROLÜ BELLİ OLDU: İSTANBUL'A GELDİ
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hırvat oyuncu, mülteci sorununu global bir bakış açısıyla işleyecek dizide 'Gizemli Yönetici'yi canlandıracak. Luka Peros, çekimler için İstanbul’a geldi.
8 BÖLÜM SÜRECEK
Senaryosunu Ümit Cihan Canpolat'ın kaleme aldığı, çekimlerinin 15 Ocak’ta tamamlanması planlanan 8 bölümlük dizinin yönetmen koltuğunda Ozan Uzunoğlu oturuyor.
Asylum aynı zamanda dünyada şuan trend olan oyun temelli distopik bir hayatta kalma hikayesini anlatacak.
Etiketler: #trt #La Casa de Papel
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