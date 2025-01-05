'La Casa De Papel' oyuncusu, TRT dizisine dahil oldu

Yayınlanma: 05.01.2025 - 17:18

Güncelleme: 05.01.2025 - 17:18

Luka Peros, bu sezon 'Giovanni Giustiniani' karakterine hayat verdiği TRT 1 dizisi Mehmed Fetihler Sultanı'nın ardından TRT'nin tabii platformunun 'Asylum' dizisinde rol almaya hazırlanıyor.

ROLÜ BELLİ OLDU: İSTANBUL'A GELDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hırvat oyuncu, mülteci sorununu global bir bakış açısıyla işleyecek dizide 'Gizemli Yönetici'yi canlandıracak. Luka Peros, çekimler için İstanbul’a geldi.

8 BÖLÜM SÜRECEK

Senaryosunu Ümit Cihan Canpolat'ın kaleme aldığı, çekimlerinin 15 Ocak’ta tamamlanması planlanan 8 bölümlük dizinin yönetmen koltuğunda Ozan Uzunoğlu oturuyor.

Asylum aynı zamanda dünyada şuan trend olan oyun temelli distopik bir hayatta kalma hikayesini anlatacak.