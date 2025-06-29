Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin konusu ne? Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin oyuncuları kim?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin konusu ne? Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin oyuncuları kim?

29.06.2025 20:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin konusu ne? Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin oyuncuları kim?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin konusu ne? Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak üstleniyor. Peki, Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin konusu ne? Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin oyuncuları kim? 

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Anne ve babasını kaybetmiş, intiharı bile düşünecek kadar zor günlerden geçen Aysel'in (Demet Özdemir) hayattaki en büyük tutkusu dans etmektir. Şengül'ün (Binnur Kaya) dans okulunda çalışmaya ve büyük para ödülü olan bir yarışmaya katılmaya karar vermesiyle hayat ona heyecanlı günler sunmaya başlayacaktır.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Binnur Kaya

Demet Özdemir

Uraz Kaygılaroğlu

Okan Cabalar

Bora Cengiz

Nergis Öztürk

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #oyuncu #IMDb #konusu nedir?