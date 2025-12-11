Hikayesini Coşkun Irmak'ın, senaryosunu Yeşim Aslan'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Gökçen Usta'nın üstlendiği “Sevdiğim Sensin” dizisi, yakında izleyiciyle buluşmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Sevdiğim Sensin dizisi ne zaman başlıyor? Sevdiğim Sensin dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sevdiğim Sensin dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN KONUSU NE?
Askerliğinin son haftasında köy halkına yardıma giden İstanbullu Erkan ile o köyden hiç dışarı çıkmamış Dicle’nin tanışmasıyla değişen kaderlerini konu alıyor. Erkan’ın hayatını kurtarmak için evlendiği Dicle ile fotoğraf çektikleri sahnenin yansıdığı afiş, sıcak bir aşk hikayesinin ipuçlarını veriyor.
SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Aytç Şaşmaz
Helin Kandemir
Hüseyin Avni Danyal
Deniz Işın
Özlem Conker
Cihat Süvarioğlu
Umutcan Ütebay
Elçin Zehra İrem
Nihan Büyükağaç
Barış Baktaş
Emrah Aytemur
Deniz Karaoğlu
Yılmaz Kunt
Manolya Maya
Murat Seven
Bensu Uğur
Esra Ronabar
SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Sevdiğim Sensin dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.
SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?
Sevdiğim Sensin dizisi Star TV ekranlarında yayımlanacak.