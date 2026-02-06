İzleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Sevdiğim Sensin dizisinin hangi kanalda ve ne zaman yayımlanacağı, konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Sevdiğim Sensin dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sevdiğim Sensin dizisi ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...
SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN KONUSU NE?
Ülkenin sayılı zenginlerinden biri olmasına rağmen vefa borcu nedeniyle askerliğini Ağrı’da yapan Erkan, bölgede meydana gelen büyük bir deprem sırasında Dicle'yle tanışır. Bu beklenmedik karşılaşma, farklı dünyalardan gelen iki insanın hayatlarını kökten değiştirir. Sevdiğim Sensin, İstanbul’un zengin ve korunaklı yaşamıyla, Ağrı’nın geleneksel yapısını bir araya getirerek; aşk, aidiyet, sınıf ve kültür çatışmalarını etkileyici bir dille ele alıyor.
SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Aytaç Şaşmaz
Helin Kandemir
Hüseyin Avni Danyal
Esra Ronabar
Deniz Işın
Özlem Conker
Cihat Süvarioğlu
Umutcan Ütebay
Elçin Zehra İrem
Nihan Büyükağaç
Barış Baktaş
Emrah Aytemur
Deniz Karaoğlu
Yılmaz Kunt
Manolya Maya
Murat Seven
Bensu Uğur
SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sevdiğim Sensin dizisi 12 Şubat 2026 tarihinde ilk bölümü ile ekranlardaki yerini alacak.
SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ HANGİ KANALDA?
Sevdiğim Sensin dizisi Star TV ekranlarında yayımlanacak.