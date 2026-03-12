Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Sevdiğim Sensin dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Aldur ailesi dışında kimsenin bilmediği Dicle ve Erkan evliliği, Tahir aracılığıyla basına sızdırılır ve kısa sürede tüm ülkeye yayılır. Bu haber, Burçin için hayatının en büyük şokudur. Dicle ise Erkan’ın imzalattığı belgenin boşanma kâğıdı olduğunu öğrenince yıkılır. Kandırılmış olmanın acısıyla gururu incinir, onuru kırılır. Artık o da bu evliliği bir an önce bitirmeye kararlıdır ve Aldur ailesine hiçbir zorluk çıkarmayacaktır.

Erkan bir yandan haberi sızdıranı bulmaya çalışırken bir yandan da Burçin’e gerçeği anlatıp aralarını düzeltmeye çalışır. Ancak bu kez şart koyan Burçin’dir. Nişanın hemen yapılmasını ve tüm ülkeye “esas gelinin” kendisi olduğunu göstermeyi ister. Bunun gerçekleşmesi için de Dicle’nin, nişan gecesinde evliliğin formalite olduğunu açıklaması gerekir.

Magazin kameralarının gölgesinde gerçekleşen nişan töreni, Dicle’nin herkesi şaşırtan açıklamasıyla bambaşka bir boyut kazanır. Dicle’nin hayat hikâyesi herkesin içine işler; evliliğin mecburi olduğunu söylediği anlar ise kendi kalbini paramparça eder. Gecenin sonunda Dicle’nin, kendi hayatı adına aldığı beklenmedik karar, Erkan’ın içine düşen huzursuzluğun başlangıcı olur.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sevdiğim Sensin dizisinin 5. bölümü 12 Mart Perşembe günü Star TV ekranlarında yayımlanacak.