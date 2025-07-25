Şevkat Yerimdar filminin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen oturuyor. Filmin senaristliğini Erol Hızarcı üstleniyor. Peki, Şevkat Yerimdar filminin konusu ne? Şevkat Yerimdar filminin oyuncuları kim?

ŞEVKAT YERİMDAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Şevkat Yerimdar, Balat'ın tarihi çarşısında yumurta dükkanı işleten, sıradan ama her sıradan insan gibi bazı arızaları da olan bir adamdır. Hayattaki en büyük tutkusu ölesiye bağlı olduğu takımı Beşiktaş'tır. Çevresi tarafından çok sevilen ve iyi kalpli bir adam olan ancak öfke kontrolünü sağlama konusunda zorluklar yaşayan Şevkat'ın yumurtacı dükkanına bir gün bodoslama bir araba girer. Son derece zengin bir ailenin kızı olan Pelin'in yaptığı bu kazanın akabinde takip eden olaylarla Şevkat'in hayatı ters yüz olacaktır...

ŞEVKAT YERİMDAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Özgürcan Çevik

Başak Parlak

Cezmi Baskın

Tarık Papuççuoğlu

Emre Tetikel

ŞEVKAT YERİMDAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Şevkat Yerimdar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.