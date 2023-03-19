Prangalı Mahkum filmi konusu ne, nerede, ne zaman çekildi? Prangalı Mahkum filmi oyuncuları kimler?

Prangalı Mahkum (The Last Wagon) filmi televiyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Filmseverler Prangalı Mahkum filminin konusu, nerede çekildiği, ne zaman çekildiği ve oyuncuları filmseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Prangalı Mahkum filmi konusu ne, nerede, ne zaman çekildi? Prangalı Mahkum filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 10:48
Prangalı Mahkum filmi konusu ne, nerede, ne zaman çekildi? Prangalı Mahkum filmi oyuncuları kimler?
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Yönetmen koltuğunda Delmer Daves'in oturduğu, senaryosunu James Edward Grant, Delmer Daves ve Gwen Bagni Gielgud'ın kaleme aldığı Prangalı Mahkum filminin konusu, nerede çekildiği, ne zaman çekildiği ve oyuncuları filmseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Prangalı Mahkum filmi konusu ne, nerede, ne zaman çekildi? Prangalı Mahkum filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

PRANGALI MAHKUM FİLMİ KONUSU NE?

Şerif Bull Harper, hayatının çoğunu Komançi Kızılderilileri arasında geçirmiş beyaz bir adam olan “Komançi” Todd’u tutuklar. “Komançi” Todd, Harper’ın üç erkek kardeşini öldürmekle suçlanır.

İkili, Albay Normand liderliğindeki konvoya katılır. Jenny’nin küçük erkek kardeşi Billy, Todd’un dikkatini çeker ve Todd, çocuğun nazik ilgisini takdir eder. Harper’ın Todd’a acımasız muamelesi, bazı ekip üyeleri arasında sürtüşmeye neden olur. Şerif, Todd’a pipo veren bir genci dövdüğünde, Todd, işkencecisini düşen bir baltayla öldürmek için dikkatinin dağılmasından yararlanır.

O gece, altı çocuk yüzmeye gitmek için gizlice kaçar ve Apaçiler, kelepçeli arabası bir uçurumdan itildiğinde mucizevi bir şekilde hayatta kalan Todd dışında herkesi öldürür. Apaçiler, kadınlarını ve çocuklarını öldüren beyaz adamların intikamını almak için bir araya geldi. Bazı güvensizliklere rağmen hayatta kalanları güvende tutmak Todd’a düşer.

Prangalı Mahkum filminin yönetmen koltuğunda Delmer Daves oturuyor. Senaryosunu ise James Edward Grant, Delmer Daves ve Gwen Bagni Gielgud kaleme aldı. Filmin diğer başrolleri Richard Widmark, Felicia Farr ve Susan Kohner alıyor. Filmin yapımcılığını William B. Hawks yapıyor. Filmde oynayan bütün oyunculara alt kısımdan ulaşabilirsiniz. Prangalı Mahkum filminin fragmanlarını da hemen onun altından izleyebilirsiniz.

PRANGALI MAHKUM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ünlü oyuncuları kadrosunda bulunduran Prangalı Mahkum filminin çekimleri Malezya'da gerçekleştirildi.

PRANGALI MAHKUM FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Prangalı Mahkum filmi, 21 Eylül 1956 tarihinde gösterime girdi.

PRANGALI MAHKUM FİLMİ OYUNCULARI

Richard Widmark – Comanche Todd 

Felicia Farr – Jenny 

Susan Kohner – Jolie Normand 

Tommy Rettig – Billy 

Stephanie Griffin – Valinda Normand 

Ray Stricklyn – Clint 

Nick Adams – Ridge 

Carl Benton Reid – Gen. Howard 

Douglas Kennedy – Col. Normand 

George Mathews – Sheriff Bull Harper 

James Drury – Lt. Kelly 

Ken Clark – Sergeant 

John Barton – Townsman 

John Bose – Townsman 

Timothy Carey – Cole Harper 

Gene Coogan – Townsman 

Juney Ellis – Mrs. Clinton 

Abel Fernandez – Apache Medicine Man 

PRANGALI MAHKUM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Prangalı Mahkum filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.


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