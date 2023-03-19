Prangalı Mahkum filmi konusu ne, nerede, ne zaman çekildi? Prangalı Mahkum filmi oyuncuları kimler?
Prangalı Mahkum (The Last Wagon) filmi televiyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Filmseverler Prangalı Mahkum filminin konusu, nerede çekildiği, ne zaman çekildiği ve oyuncuları filmseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Prangalı Mahkum filmi konusu ne, nerede, ne zaman çekildi? Prangalı Mahkum filmi oyuncuları kimler?
Yönetmen koltuğunda Delmer Daves'in oturduğu, senaryosunu James Edward Grant, Delmer Daves ve Gwen Bagni Gielgud'ın kaleme aldığı Prangalı Mahkum filminin konusu, nerede çekildiği, ne zaman çekildiği ve oyuncuları filmseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Prangalı Mahkum filmi konusu ne, nerede, ne zaman çekildi? Prangalı Mahkum filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
PRANGALI MAHKUM FİLMİ KONUSU NE?
Şerif Bull Harper, hayatının çoğunu Komançi Kızılderilileri arasında geçirmiş beyaz bir adam olan “Komançi” Todd’u tutuklar. “Komançi” Todd, Harper’ın üç erkek kardeşini öldürmekle suçlanır.
İkili, Albay Normand liderliğindeki konvoya katılır. Jenny’nin küçük erkek kardeşi Billy, Todd’un dikkatini çeker ve Todd, çocuğun nazik ilgisini takdir eder. Harper’ın Todd’a acımasız muamelesi, bazı ekip üyeleri arasında sürtüşmeye neden olur. Şerif, Todd’a pipo veren bir genci dövdüğünde, Todd, işkencecisini düşen bir baltayla öldürmek için dikkatinin dağılmasından yararlanır.
O gece, altı çocuk yüzmeye gitmek için gizlice kaçar ve Apaçiler, kelepçeli arabası bir uçurumdan itildiğinde mucizevi bir şekilde hayatta kalan Todd dışında herkesi öldürür. Apaçiler, kadınlarını ve çocuklarını öldüren beyaz adamların intikamını almak için bir araya geldi. Bazı güvensizliklere rağmen hayatta kalanları güvende tutmak Todd’a düşer.
Prangalı Mahkum filminin yönetmen koltuğunda Delmer Daves oturuyor. Senaryosunu ise James Edward Grant, Delmer Daves ve Gwen Bagni Gielgud kaleme aldı. Filmin diğer başrolleri Richard Widmark, Felicia Farr ve Susan Kohner alıyor. Filmin yapımcılığını William B. Hawks yapıyor. Filmde oynayan bütün oyunculara alt kısımdan ulaşabilirsiniz. Prangalı Mahkum filminin fragmanlarını da hemen onun altından izleyebilirsiniz.
PRANGALI MAHKUM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Ünlü oyuncuları kadrosunda bulunduran Prangalı Mahkum filminin çekimleri Malezya'da gerçekleştirildi.
PRANGALI MAHKUM FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?
Prangalı Mahkum filmi, 21 Eylül 1956 tarihinde gösterime girdi.
PRANGALI MAHKUM FİLMİ OYUNCULARI
Richard Widmark – Comanche Todd
Felicia Farr – Jenny
Susan Kohner – Jolie Normand
Tommy Rettig – Billy
Stephanie Griffin – Valinda Normand
Ray Stricklyn – Clint
Nick Adams – Ridge
Carl Benton Reid – Gen. Howard
Douglas Kennedy – Col. Normand
George Mathews – Sheriff Bull Harper
James Drury – Lt. Kelly
Ken Clark – Sergeant
John Barton – Townsman
John Bose – Townsman
Timothy Carey – Cole Harper
Gene Coogan – Townsman
Juney Ellis – Mrs. Clinton
Abel Fernandez – Apache Medicine Man
PRANGALI MAHKUM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Prangalı Mahkum filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.
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