Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 10:48

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 10:48

Yönetmen koltuğunda Delmer Daves'in oturduğu, senaryosunu James Edward Grant, Delmer Daves ve Gwen Bagni Gielgud'ın kaleme aldığı Prangalı Mahkum filminin konusu, nerede çekildiği, ne zaman çekildiği ve oyuncuları filmseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Prangalı Mahkum filmi konusu ne, nerede, ne zaman çekildi? Prangalı Mahkum filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

PRANGALI MAHKUM FİLMİ KONUSU NE?

Şerif Bull Harper, hayatının çoğunu Komançi Kızılderilileri arasında geçirmiş beyaz bir adam olan “Komançi” Todd’u tutuklar. “Komançi” Todd, Harper’ın üç erkek kardeşini öldürmekle suçlanır.

İkili, Albay Normand liderliğindeki konvoya katılır. Jenny’nin küçük erkek kardeşi Billy, Todd’un dikkatini çeker ve Todd, çocuğun nazik ilgisini takdir eder. Harper’ın Todd’a acımasız muamelesi, bazı ekip üyeleri arasında sürtüşmeye neden olur. Şerif, Todd’a pipo veren bir genci dövdüğünde, Todd, işkencecisini düşen bir baltayla öldürmek için dikkatinin dağılmasından yararlanır.

O gece, altı çocuk yüzmeye gitmek için gizlice kaçar ve Apaçiler, kelepçeli arabası bir uçurumdan itildiğinde mucizevi bir şekilde hayatta kalan Todd dışında herkesi öldürür. Apaçiler, kadınlarını ve çocuklarını öldüren beyaz adamların intikamını almak için bir araya geldi. Bazı güvensizliklere rağmen hayatta kalanları güvende tutmak Todd’a düşer.

Prangalı Mahkum filminin yönetmen koltuğunda Delmer Daves oturuyor. Senaryosunu ise James Edward Grant, Delmer Daves ve Gwen Bagni Gielgud kaleme aldı. Filmin diğer başrolleri Richard Widmark, Felicia Farr ve Susan Kohner alıyor. Filmin yapımcılığını William B. Hawks yapıyor. Filmde oynayan bütün oyunculara alt kısımdan ulaşabilirsiniz. Prangalı Mahkum filminin fragmanlarını da hemen onun altından izleyebilirsiniz.

PRANGALI MAHKUM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ünlü oyuncuları kadrosunda bulunduran Prangalı Mahkum filminin çekimleri Malezya'da gerçekleştirildi.

PRANGALI MAHKUM FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Prangalı Mahkum filmi, 21 Eylül 1956 tarihinde gösterime girdi.

PRANGALI MAHKUM FİLMİ OYUNCULARI

Richard Widmark – Comanche Todd

Felicia Farr – Jenny

Susan Kohner – Jolie Normand

Tommy Rettig – Billy

Stephanie Griffin – Valinda Normand

Ray Stricklyn – Clint

Nick Adams – Ridge

Carl Benton Reid – Gen. Howard

Douglas Kennedy – Col. Normand

George Mathews – Sheriff Bull Harper

James Drury – Lt. Kelly

Ken Clark – Sergeant

John Barton – Townsman

John Bose – Townsman

Timothy Carey – Cole Harper

Gene Coogan – Townsman

Juney Ellis – Mrs. Clinton

Abel Fernandez – Apache Medicine Man

PRANGALI MAHKUM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Prangalı Mahkum filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.