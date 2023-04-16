Sherlock Holmes filmi konusu nedir? Sherlock Holmes filmi oyuncuları kim?
Sherlock Holmes filmi Beyaz TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Sherlock Holmes filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Sherlock Holmes filmi konusu nedir? Sherlock Holmes filmi oyuncuları kim?
Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle tarafından 1854 yılında yaratılan ve dünyanın en çok bilinen kurgusal dedektifleri arasında yer alan Sherlock Holmes'den esinlenen film 2009'un Aralık ayında vizyona girdi. Sherlock Holmes filminin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Peki, Sherlock Holmes filmi konusu nedir? Sherlock Holmes filmi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
SHERLOCK HOLMES FİLMİ KONUSU NEDİR?
Arthur Conan Doyle'un efsane dedektif karakteri Sherlock Holmes’ün modern tekniklerle hazırlanmış bu filminin konusu şöyle ilerliyor: Dövüş tekniklerini, efsanevi zekası gibi silah olarak kullanan Holmes ve ortağı Watson, yine şaşırtıcı biçimde zeka unsurları içeren bir senaryoda, ülkesini yokedebilecek bir tehlikeye karşı savaşma kararı alırlar. Holmes’un vazgeçilmez belalı aşkı Irene Adler de senaryo içinde yine boy gösteriyor.
SHERLOCK HOLMES OYUNCULARI KİMLER?
Robert Downey Jr. - Sherlock Holmes
Jude Law - Dr. Watson
Rachel McAdams - Irene Adler
Mark Strong - Lord Blackwood
Kelly Reilly - Mary Morstan
Eddie Marsan - Müfettiş Lestrade
William Hope - John Standish
Hans Matheson - Lord Coward
SHERLOCK HOLMES FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sherlock Holmes filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlenmiştir.
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