Yayınlanma: 16.04.2023 - 11:06

Güncelleme: 16.04.2023 - 11:06

Senin Hikayen filmi hakkında araştırmalar hızlandı. Senin Hikayen filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Tolga Örnek üstlendi. Filmseverler, Senin Hikayen filminin konusu ve oyuncularının kim olduğunu araştırıyor. Peki, Senin Hikayen filmi konusu nedir? Senin Hikayen filmi oyuncuları kimler?

SENİN HİKAYEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Genç ve çalışan bir çift kariyerleri açısından bir dönüm noktası yaşarken, ciddi bir hastalığı olduğunu öğrenen annelerinin ise tek bir isteği vardır, babaanne olmak. Bu herkes için henüz kavuşulması uzak bir hayal iken hamilelik müjdesi gelir. Ancak bu gerçekten bir müjde midir? Maddi durum, annenin hastalığı, anne-baba olma sorumluluğu… Bir bebek bütün hayatları nasıl değiştirir…

SENİN HİKAYEN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Timuçin Esen

Selma Ergeç

Nevra Serezli

Sait Genay

İdil Fırat

Murat Serezli

Levent Can

Yeşim Ceren Bozoğlu

Şirin Kılavuz

Gözde Kocaoğlu

Cem Bender

Yeliz Orçin

SENİN HİKAYEN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Senin Hikayen filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlenmiştir.