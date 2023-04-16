Yayınlanma: 16.04.2023 - 11:21

Güncelleme: 16.04.2023 - 11:21

Komançi İstasyonu filmi hakkında araştırmalar hızlandı. Komançi İstasyonu filminin yönetmen koltuğunda Budd Boetticher oturuyor. Filmin senaryosunu Burt Kennedy kaleme aldı. Filmseverler, Komançi İstasyonu filminin konusu ve oyuncularının kim olduğunu araştırıyor. Peki, Komançi İstasyonu filmi konusu nedir? Komançi İstasyonu filmi oyuncuları kimler?

KOMANÇİ İSTASYONU FİLMİ KONUSU NE?

Jefferson Cody, eşinin Komançiler tarafından esir alınması sonrası başka bir adamın karısını kurtararak onu evine götürmüştür. Ancak bu olay, çekici ama kötü niyetli Ben Lane’in dikkatini çeker. Üç kanun kaçağıyla birlikte kadının kocasının 5.000 dolar ödül vadettiğini açıklarlar. Bu durum, Lordsburg’da yaşayan Bayan Lowe’un Jefferson Cody’nin gerçekten sadece insanlık görevi bilinci ile mi hareket ettiği konusunda şüphelenmesine sebebiyet verir.

Ben Lane, ordudan atılmasına yardım ettiği kişi olarak evcil olarak nitelendirilen Kızılderilileri öldürdüğü için Jefferson Cody’yi tanır. Komançilerin son zamanlarda artan kafa derisi yüzmeleri nedeniyle savaş halinde olduğu düşünülmektedir.

Bu süreçte Lane’in adamlarından Frank’i öldüren Komançiler, grubun geri kalanını da öldürmek için defalarca saldırıda bulunmuşlardır. Ben Lane ise Cody’yi tuzağa düşürerek onu Komançiler tarafından öldürülmüş gibi göstermeyi planlamış ve ödülü kendisi için almaya karar vermiştir.

KOMANÇİ İSTASYONU FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Randolph Scott – Jefferson Cody

Nancy Gates – Nancy Lowe

Claude Akins – Ben Lane

Skip Homeier – Frank

Richard Rust – Dobie

Rand Brooks – Station Man

Dyke Johnson – John Lowe

P. Holland – Lowe Boy

Foster Hood – Comanche Lance Bearer

Joe Molina – Comanche Chief

Vincent St. Cyr – Warrior

KOMANÇİ İSTASYONU FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Komançi İstasyonu filmi, 16 Şubat 1960 tarihinde vizyona girdi.