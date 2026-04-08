Şifa deposu enfes lezzet: Terbiyeli soğan çorbası tarifi

Terbiyeli soğan çorbası, klasik soğan çorbasına farklı bir dokunuş katan, besleyici ve lezzetli bir alternatiftir. Soğanın doğal aroması, terbiyenin verdiği kıvamla birleşerek ortaya hem hafif hem de doyurucu bir çorba çıkarır. İşte, nefis terbiyeli soğan çorbası tarifi...

TERBİYELİ SOĞAN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

3 adet büyük boy soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

5 su bardağı su veya et suyu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Terbiyesi için:

1 adet yumurta sarısı

1/2 limon suyu

Püf noktası:

Soğanları kısık ateşte yavaş yavaş kavurmak, çorbanın lezzetini artırır ve daha aromatik bir sonuç elde etmenizi sağlar.

TERBİYELİ SOĞAN ÇORBASI YAPILIŞI

Soğanları ince ince doğrayın.

Tereyağını tencerede eritip soğanları ekleyin ve kısık ateşte yumuşayana kadar kavurun.

Üzerine unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Su veya et suyunu ekleyerek karıştırın.

Tuz ve karabiberi ilave edip kaynamaya bırakın.

Ayrı bir kapta yumurta sarısı ve limon suyunu çırparak terbiyeyi hazırlayın.

Çorbadan bir kepçe alıp terbiyeye ekleyerek ılıştırın.

Terbiyeyi yavaşça çorbaya ekleyin ve karıştırın.

Birkaç dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!