Sığınak filminin konusu ne, oyuncuları kim? Sığınak filmi ne zaman vizyona girecek?

Sığınak filminin yönetmen koltuğunda Ric Roman Waugh oturuyor. Filmin senaristliğini Ward Parry üstleniyor. Peki, Sığınak filminin konusu ne? Sığınak filminin oyuncuları kim?

SIĞINAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Mason, ücra bir İskoç adasında tamamen izole bir şekilde yaşamaktadır. Şiddetli bir fırtına sırasında denizden genç bir kızı kurtardığında, sığınağına vahşi bir saldırıyı tetikleyen bir dizi olayı başlatır. Bu, onu dünyaya geri dönmeye ve geçmişinin hayaletleriyle yüzleşmeye zorlar.

SIĞINAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Statham

Naomi Ackie

Daniel Mays

Bill Nighy

SIĞINAK FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Sığınak filmi 20 Şubat 2026 tarihinde vizyona girecek.