25.04.2026 18:20:00
Haber Merkezi
Sihirbaz filminin konusu ne? Sihirbaz filminin oyuncuları kim?

Sihirbaz (The Illusionist) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sihirbaz filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sihirbaz filminin konusu ne? Sihirbaz filminin oyuncuları kim?

Sihirbaz filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Neil Burger üstleniyor. Peki, Sihirbaz filminin konusu ne? Sihirbaz filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

SİHİRBAZ FİLMİNİN KONUSU NE?

1900’lü yılların Viyana’sında geçen film, 15 yıl önce terk ettiği ülkesine ünlü bir illüzyonist olarak dönen esrarengiz Eisenheim’ın hikayesini anlatıyor.

SİHİRBAZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM? 

Edward Norton

Jessica Biel

Rufus Sewell

Paul Giamatti

SİHİRBAZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sihirbaz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #yabancı film #TV rehberi #televizyonda ne var?