Sil Baştan Kaynanam filminin yönetmen koltuğunda Raşit Çelikezer oturuyor. Filmin senaristliğini Barış Başar üstleniyor. Peki, Sil Baştan Kaynanam filminin konusu ne? Sil Baştan Kaynanam filminin oyuncuları kim?
SİL BAŞTAN KAYNANAM FİLMİNİN KONUSU NE?
Ceylan, evlendiğinde kocası Ünal’ın ailesi ile birlikte yaşadığı Tırpan Konağı'na taşınır. Üç görümce ve bir kaynana ile bir arada yaşamak durumda kalan Ceylan için kâbus dolu günler başlayacaktır.
SİL BAŞTAN KAYNANAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Alper Saldıran
Algı Eke
Zeynep Eronat
Asuman Dabak
Yeşim Dalgıçer
Ünal Yeter
Ömer Kurt
Barış Başar
Hakan Bulut
Derya Şen
Elif Melda Yılmaz
Irmak Aydın
Emir Sefa Yıldırım
Billur Yılmaz
SİL BAŞTAN KAYNANAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sil Baştan Kaynanam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.