Sinemada kalp kırıklığı: Aşk acınızı tetikleyecek 5 film

Aşk acısı, evrensel bir deneyim. Sinema ise bu acıyı kimi zaman sessizliklerle, kimi zaman sert yüzleşmelerle anlatmayı başarıyor. Ayrılık, pişmanlık, kayıp ve “ya şöyle olsaydı” duygusu etrafında şekillenen aşk acısı temalı filmler, izleyiciyle güçlü bir duygusal bağ kuruyor. İşte kalbi kırık olanların kendinden bir parça bulduğu unutulmaz yapımlar.

1. LOVE ME IF YOU DARE / CESARETİN VAR MI AŞKA (2003)

Birbirlerinin en iyi arkadaşları olan Julien ve Sophie, çocukken başladıkları tuhaf oyunu, yetişkinlik dönemlerinde de sürdürürler. Korkusuzluk içeren bir tür yarışmadır bu oyun. Cüretkar hünerlerini ortaya koyarak birbirlerini yenmeye çalışırlar. Sophie’nin Polonya kökenli olduğu için ırk ayrımı yapan çocuklarca tacizi ve Julien’in hasta annesi ve sorunlu babası nedeni ile yaşadıkları, her ikisini birbirlerine daha da fazla yakınlaştırır. Bu oyun aracılığı ile sık sık birbirlerinin acılarını dindirmek için çaba sarf ederler. Ancak bir açıdan bu oyun, onların birbirleri için yaratılmış olma ihtimalleri gerçeğini savuşturuyor da olabilir.

2. 500 DAYS OF SUMMER (2009)

Genç adam, genç kızla tanışır.. Erkek aşık olur.. Kız aşık olmaz.. Gerçek aşkın varlığına inanmayan bir kadınla, ona aşık olan genç adamın sıradışı, romantik ve komik hikayesi.

3. THE LAKE HOUSE (2006)

İki insan birbirleri ile gerçek anlamda birleştiklerinde aralarındaki bağ bazen öylesine naif ve basit olur ki cennetteyken bile yüreği harekete geçirebilir. Her seferinde doğru yerlerde ama yanlış zamanlarda bir araya gelen kalpleri cennet, gözyaşları ile yıkar. Bu kırık kalpleri onarmak için ise cennet, zamanı aşar. Kate, doktorluk mesleğinde bir başka iş teklifi nedeni ile oturduğu yerden taşınmak zorunda kalır. Göl kenarındaki evinden ayrılmak ise işin en zor kısmıdır. Kendisinden sonraki kiracıya, kendi adına gelecek mektupları göndermesi için bir not bırakır. Yeni kiracı Alex, evi dehşet bir halde bulur. Bakımsız, pis ve yıllar içinde yıpranmış bir hali vardır. Tuhaf bir zaman kayması imkansız bir aşkın başlangıcıdır.

4. ETERNAL SUNSHİNE OF THE SPOTLESS MİND, (2004)

Joel Barish'in eski sevgilisi Clementine yaşadıkları iki yıllık ilişkiye dair tüm anılarını gizemli tıbbi bir müdahale ile kafasından sildirir. Bunu öğrenen Joel çok üzülür ve aynı prosedürü kendi üzerinde uygulatmaya karar verir. Bütün anılarını sildirmek için derin uykuya yattığında, gözlerinin önünden Clementine ile yaşadığı günler geçer. Joel aslında Clementine'i unutmak istemediğini anlar ve müdahaleyi durdurmak için çabalar.

5. DÜNYANIN EN KÖTÜ İNSANI (2021)

Film, Julie adında genç bir kadının hayatına odaklanıyor. Yakında 30 yaşında olacak olan Julie'nin aşk hayatı pek yolunda değildir. 45 yaşındaki çizgi roman yazarı Aksel ile birlikte yaşayan Julie, onun hayatını yaşadığını hisseder. Ailesinin beklentileri ve Aksel'in çocuk arzusunun yükünü taşıyamayan Julie, sürekli değişen hayallerinin peşinden koşmaya devam eder. Onun hayatı, genç ve yakışıklı Eivind ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır.