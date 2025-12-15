Sınıf filminin yönetmen koltuğunda Laurent Cantet oturuyor. Filmin senaristliğini Laurent Cantet, François Bégaudeau üstleniyor. Peki, Sınıf filminin konusu ne? Sınıf filminin oyuncuları kim?

SINIF FİLMİNİN KONUSU NE?

François Marin ve meslektaşları, Paris’te bir lisede tamamen farklı ırklardan gelen öğrencileri eğitmek üzere yeni yıla hazırlanmaktadırlar. Öğretmenler kendi aralarında durumları iyi ya da kötü olan öğrencileri hakkında konuşurlar.Tüm öğretmenler öğrencilerine ilham kaynağı olmak isterler ancak bir taraftan da her bir eğitimcinin, başarmak istedikleri tutkularına ulaşma yöntemi farklıdır. Hatta aynı öğrenci üzerinde disiplin ve övgü açısından farklılık gösteren bakış açıları da vardır. Okul yönetimi bu konuda elinden geldiğince doğru ve adaletli davranmaya çalışır. Öyle ki zamanı geldiğinde öğrenci değerlendirme komitesinde öğrenciler arasından bir temsilciye de yer verir. Marin, bu yıl 14 ve 15 yaşlarındaki öğrencilere ders vermektedir. O zaman zaman öğrencilerinin aralarına girmek için elinden geleni yapar. Bazen başarı ile bazen de kayda değer hatalarla. Ödüllü bir Fransız filmi.

SINIF FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

François Bégaudeau

Arthur Fogel

Louise Grinberg

Wei Huang

Burak Özyılmaz

SINIF FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sınıf filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.