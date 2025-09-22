Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sırtımdaki Bıçaklar (All The Old Knives) filminin konusu ne? Sırtımdaki Bıçaklar filminin oyuncuları kim?

Sırtımdaki Bıçaklar (All The Old Knives) filminin konusu ne? Sırtımdaki Bıçaklar filminin oyuncuları kim?

22.09.2025 14:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sırtımdaki Bıçaklar (All The Old Knives) filminin konusu ne? Sırtımdaki Bıçaklar filminin oyuncuları kim?

Sırtımdaki Bıçaklar filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sırtımdaki Bıçaklar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sırtımdaki Bıçaklar filminin konusu ne? Sırtımdaki Bıçaklar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Sırtımdaki Bıçaklar filminin yönetmen koltuğunda Janus Metz oturuyor. Filmin senaristliğini Olen Steinhauer üstleniyor. Peki, Sırtımdaki Bıçaklar filminin konusu ne? Sırtımdaki Bıçaklar filminin oyuncuları kim? 

SIRTIMDAKİ BIÇAKLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

İki CIA ajanı ve eski sevgili (Chris Pine ve Thandiwe Newton), başarısız bir kurtarma girişiminden yıllar sonra bir araya gelir ve küresel casusluk, ahlaki belirsizlik ve ölümcül ihanetle dolu bu sürükleyici hikâyede meslek ve tutku arasında bir çizgi çekmeye mecbur kalır.

SIRTIMDAKİ BIÇAKLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Chris Pine

Thandie Newton

Laurence Fishburne

Jonathan Pryce

SIRTIMDAKİ BIÇAKLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sırtımdaki Bıçaklar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #konusu nedir?