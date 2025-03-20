Siyah Kalp bugün var mı? Siyah Kalp dizisinin son bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 20.03.2025 - 21:47

Güncelleme: 20.03.2025 - 21:47

Siyah Kalp dizisinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Siyah Kalp’nın başrollerini Ece Uslu, Aras Aydın, Leyla Tanlar paylaşıyor. Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediliyor. Peki, Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SİYAH KALP DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü 20 Mart Perşembe Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

SİYAH KALP DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Sumru’nun hayatı yaptığı kaza sonucu tehlikededir. Kazaya şahit olan Hikmet ise Sumru’yu kaderine terk eder. Cihan, Melek’ten artık bir karar vermesini talep eder. İkizi Nuh ile büyük aşkı Cihan arasında kalan Melek için durum gittikçe zorlaşır. Sevilay, Nuh’un öfkesi yüzünden net bir karar verip Şansalanların yanına dönmüş olmaktan hiç mutlu değildir. Nuh ise Sevilay’ı kaybettiğini kabul etmez, ona ulaşmak için elinden geleni yapar. Nuh’un Şansalanlar’a olan öfkesi onu geri dönülmez hamlelere iter. Bu hamleler sonucunda başta Melek olmak üzere bütün sevdikleriyle karşı karşıya kalacaktır.