Siyah Kalp bugün var mı? Siyah Kalp dizisinin son bölümünde ne oldu?

Siyah Kalp dizisinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Siyah Kalp’in başrollerini Ece Uslu, Aras Aydın, Leyla Tanlar paylaşıyor. Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediliyor. Peki, Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SİYAH KALP DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü 22 Mayıs Perşembe Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

SİYAH KALP DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Sumru, Halil’in iftiralarına dayanamayarak Nihayet’in getirdiği silahı ateşlemiştir. Sumru hemen emniyete gidip teslim olmaya karar verir. Sumru ve Nihayet’in durumundan haberdar olan aile hemen harekete geçer. Fakat Sumru’nun evlatlarına ve Tahsin’e olan kırgınlığı devam etmektedir. Peri’nin Kapadokya’ya gelişinden rahatsız olan Melek onun asıl niyetini anlamaya çalışır. Peri ise Cihan’a yakın olmanın yollarını arar. Sevilay bir taraftan Nuh için endişelenirken bir taraftan da üzüntüsünü saklayıp onun yanında dik durmaya çalışır. Nuh’un zamanı ise gittikçe daralmaktadır.