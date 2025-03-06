Siyah Kalp bugün var mı? Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 06.03.2025 - 20:59

Güncelleme: 06.03.2025 - 20:59

Siyah Kalp dizisinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Siyah Kalp’nın başrollerini Ece Uslu, Aras Aydın, Leyla Tanlar paylaşıyor. Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediliyor. Peki, Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SİYAH KALP DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü 6 Mart Perşembe Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

SİYAH KALP DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Tahsin, Nuh'u davranışları nedeniyle eleştirirken Nuh durmaz ve iki ailenin tekrar karşı karşıya gelmesine sebep olur. Cihan, artık barış adına adım atmayacağını dile getirirken Tahsin'in bahçesinde arama çalışmaları başlar. Cihan ve Melek arasında neler yaşanacağı heyecan konusu olurken Cihan'ın "Aşkımızı mı seçiyorsun yoksa ikizini mi?" sorusu, Melek’i büyük bir çıkmazın içine sürükler.

SİYAH KALP DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Herkes barışı kabullenmişken Nuh aldığı telefonla neye uğradığını şaşırır. Tahsin’in ortada olmadığını gören Sumru ve ikizler çok endişelidirler. Nuh ve Sumru bu işin arkasında Şansalanların olduğunu düşünürler.Melek ve Cihan tam her şeyi yoluna koyacakken beklenmedik kötü sürprizlerle karşı karşıya kalırlar. Artık barış içinde huzurlu birlikteliğe ulaşmak onlar için gittikçe zorlaşacaktır. Nuh’un Şansalanlar’a olan nefreti gitgide artmaktadır. Bu nefret onun etrafındakilere karşı ani çıkışlarına sebebiyet verir. Sevilay ise artık bu duruma katlanmakta zorluk çeker. Tahsin için endişelenen Sumru, ona karşı olan duygularının yoğunluğuyla yüzleşir. Hayatında onu gerçekten seven ve değer veren adamı kaybetmeyi göze alamaz.