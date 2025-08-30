Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.08.2025 19:14:00
Son Akşam Yemeği filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Son Akşam Yemeği filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Son Akşam Yemeği filminin konusu ne? Son Akşam Yemeği filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Son Akşam Yemeği filminin yönetmen koltuğunda Levent Onan oturuyor. Filmin senaristliğini Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar üstleniyor. Peki, Son Akşam Yemeği filminin konusu ne? Son Akşam Yemeği filminin oyuncuları kim? 

SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Arkadaşlar, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" dediği ve Cumhuriyet düşüncesinin ortaya konulduğu 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkü'nün mutfağında ve yemek salonunda gelişen olayları konu ediniyor.

SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Onur Tuna - Mustafa Kemal Atatürk

Pelin Akil - Latife Hanım

Engin Şenkan - Ahir

Azra Aksu - Elif

Necip Memili - Mahmut

Mustafa Kırantepe - Yakup

Yasemin Baştan - Azize

Nehir Gökdemir - Nigar

Aslı Tandoğan - Elif'in Annesi

Cemal Hünal - Komutan Wilson

Tuğba Daştan - Vecihe

Haydar Şahin - Yaver Muzaffer

SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Son Akşam Yemeği filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.

