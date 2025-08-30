Son Akşam Yemeği filminin yönetmen koltuğunda Levent Onan oturuyor. Filmin senaristliğini Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar üstleniyor. Peki, Son Akşam Yemeği filminin konusu ne? Son Akşam Yemeği filminin oyuncuları kim?
SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Arkadaşlar, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" dediği ve Cumhuriyet düşüncesinin ortaya konulduğu 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkü'nün mutfağında ve yemek salonunda gelişen olayları konu ediniyor.
SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Onur Tuna - Mustafa Kemal Atatürk
Pelin Akil - Latife Hanım
Engin Şenkan - Ahir
Azra Aksu - Elif
Necip Memili - Mahmut
Mustafa Kırantepe - Yakup
Yasemin Baştan - Azize
Nehir Gökdemir - Nigar
Aslı Tandoğan - Elif'in Annesi
Cemal Hünal - Komutan Wilson
Tuğba Daştan - Vecihe
Haydar Şahin - Yaver Muzaffer
SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Son Akşam Yemeği filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.