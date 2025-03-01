Son Bir Nefes filminin konusu ne? Son Bir Nefes filminin oyuncuları kim?
Son Bir Nefes (Last Breath) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Son Bir Nefes filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Son Bir Nefes filminin konusu ne? Son Bir Nefes filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Son Bir Nefes filminin yönetmen koltuğunda Alex Parkinson oturuyor. Filmin senaristliğini Alex Parkinson, Mitchell LaFortune ve David Brooks üstleniyor. Peki, Son Bir Nefes filminin konusu ne? Son Bir Nefes filminin oyuncuları kim?
SON BİR NEFES FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, yüzlerce metre derinlikte okyanusun dibinde mahsur kalan ekip arkadaşını kurtarmak için öfkeli doğa koşullarına karşı savaşan deneyimli bir derin deniz dalgıcını konu alıyor.
SON BİR NEFES FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Woody Harrelson
Finn Cole
Simu Liu
Cliff Curtis
Mark Bonnar
MyAnna Buring
Bobby Rainsbury
SON BİR NEFES FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Son Bir Nefes filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.
Etiketler: #konusu nedir?
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