Yayınlanma: 28.02.2025 - 23:35

Güncelleme: 28.02.2025 - 23:35

Prestij Meselesi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Mahsun Kırmızıgül üstleniyor. Peki, Prestij Meselesi filminin konusu ne? Prestij Meselesi filminin oyuncuları kim?

PRESTİJ MESELESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, 1991 yılında kurulan ve özellikle 90'lı yıllar boyunca ülke müziğine birçok önemli ismi kazandıran Prestij Müzik ile yolları kesişen Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu ile birlikte çıktıkları ve yıldızlığa uzanan yolculuğu anlatıyor.

PRESTİJ MESELESİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Eylül 2022'de başladı, Kasım 2022'de sona erdi. Çekimler, İstanbul ve Almanya'da gerçekleştirildi.

PRESTİJ MESELESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mahmut Kırmızıgül - Mahsun Kırmızıgül

Onur Gözeten - Özcan Deniz

Ali Erkin - Haluk Levent

Engin Hepileri - Hilmi Topaloğlu

Eser Yenenler - Şinasi

Aslıhan Güner - Semiha

Biran Damla Yılmaz - Gölhan

Şebnem Bozoklu - Jale

Melisa Döngel - Ayşen

Ali Sürmeli - Mehmet Ersoy

Erkan Petekkaya - Gani

Zafer Ergin - Fahrettin Aslan

Defne Samyeli - Kendisi

Ece Yaşar - Sevgi

Bülent Emrah Parlak - Mustafa Topaloğlu

Erdal Özyağcılar - Serpil Akıllıoğlu

Murat Han - Eşref

Meral Çetinkaya - Belkıs Aran

Nursel Köse - Fatma

PRESTİJ MESELESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Prestij Meselesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.