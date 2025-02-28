Prestij Meselesi filminin konusu ne? Prestij Meselesi filminin oyuncuları kim?
Prestij Meselesi filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Prestij Meselesi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Prestij Meselesi filminin konusu ne? Prestij Meselesi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Prestij Meselesi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Mahsun Kırmızıgül üstleniyor. Peki, Prestij Meselesi filminin konusu ne? Prestij Meselesi filminin oyuncuları kim?
PRESTİJ MESELESİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, 1991 yılında kurulan ve özellikle 90'lı yıllar boyunca ülke müziğine birçok önemli ismi kazandıran Prestij Müzik ile yolları kesişen Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu ile birlikte çıktıkları ve yıldızlığa uzanan yolculuğu anlatıyor.
PRESTİJ MESELESİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri Eylül 2022'de başladı, Kasım 2022'de sona erdi. Çekimler, İstanbul ve Almanya'da gerçekleştirildi.
PRESTİJ MESELESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mahmut Kırmızıgül - Mahsun Kırmızıgül
Onur Gözeten - Özcan Deniz
Ali Erkin - Haluk Levent
Engin Hepileri - Hilmi Topaloğlu
Eser Yenenler - Şinasi
Aslıhan Güner - Semiha
Biran Damla Yılmaz - Gölhan
Şebnem Bozoklu - Jale
Melisa Döngel - Ayşen
Ali Sürmeli - Mehmet Ersoy
Erkan Petekkaya - Gani
Zafer Ergin - Fahrettin Aslan
Defne Samyeli - Kendisi
Ece Yaşar - Sevgi
Bülent Emrah Parlak - Mustafa Topaloğlu
Erdal Özyağcılar - Serpil Akıllıoğlu
Murat Han - Eşref
Meral Çetinkaya - Belkıs Aran
Nursel Köse - Fatma
PRESTİJ MESELESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Prestij Meselesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çanakkale'de görülen 8 metrelik yılan panik yarattı!
- MEB’den ‘ramazan' yazısı!
- Saray'a dikkat çeken atamalar!
- İmamoğlu'ndan 14 kişi için suç duyurusu
- Kim oldukları ortaya çıktı
- IBAN ile para transferinde yeni dönem!
- '1 yılı aşkın süredir müzakere yürütülüyor'
- Soylu'dan Öcalan'ın çağrısına: 'En güçlü değiliz ama...'
- Trump ile Zelenski kameralar önünde tartıştı
- Çağrıdan sonra neler yaşayacağız?