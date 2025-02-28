Çılgın Para filminin konusu ne? Çılgın Para filminin oyuncuları kim?
Çılgın Para (Mad Money) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çılgın Para filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Çılgın Para filminin konusu ne? Çılgın Para filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Çılgın Para filminin yönetmen koltuğunda Callie Khouri oturuyor. Filmin senaristliğini Glenn Gers, Neil McKay ve Terry Winsor üstleniyor. Peki, Çılgın Para filminin konusu ne? Çılgın Para filminin oyuncuları kim?
ÇILGIN PARA FİLMİNİN KONUSU NE?
Bridget evini kaybetmek üzere olduğunu öğrenince büyük bir paniğe kapılır. Eşi Don ise işten çıkarılmıştır. Bridget bir iş bulmaya çalışır. Ancak şimdiye kadar ev kadınlığı dışında hiçbir şey yapmadığından iş bulamaz. Sonunda Federal Reserve Bank’ta kapıcılık yapmaya başlar. Bridget burada iki çocuk annesi Nina ve özgür ruhlu Jackie ile tanışır. Üç kadın kısa sürede dost olurlar. Bir çıkış yolu arayan bu üç kadının aklına bir fikir gelir. Çalıştıkları bankayı soyacaklardır.Callie Khouri’nin yönettiği film, Holmes’un doğumdan sonraki ilk filmi olacak.
ÇILGIN PARA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Queen Latifah
Diane Keaton
Ted Danson
Katie Holmes
Stephen Root
Roger R. Cross
Adam Rothenberg
Peyton 'alex' Smith
Richard F Law
Meagen Fay
Morgana Shaw
Denise Lee
Charlie Caldwell
Sylvia Castro Galan
ÇILGIN PARA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Çılgın Para filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.
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