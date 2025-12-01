Son filminin yönetmen koltuğunda Joshua Oppenheimer oturuyor. Filmin senaristliğini Joshua Oppenheimer ve Rasmus Heisterberg üstleniyor. Peki, Son filminin konusu ne? Son filminin oyuncuları kim?

SON FİLMİNİN KONUSU NE?

Yıllardır etraflarındaki harabe dünyadan izole, eski bir tuz madeninden lüks bir eve dönüştürdükleri sığınakta yaşayan ailenin oğlu, dış dünyayı hiç tecrübe etmeden büyür. Yabancı bir kız birden sığınakta belirince ailenin dengesi tehlikeye girer.

SON FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tilda Swinton

George MacKay

Moses Ingram

Michael Shannon

Bronagh Gallagher

SON FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Son filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.