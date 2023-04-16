Son Görev filmi konusu nedir? Son Görev filmi oyuncuları kim?
Son Görev (Attrition) filmi Beyaz TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Son Görev (Attrition) filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Son Görev filmi konusu nedir? Son Görev filmi oyuncuları kim?
Son Görev (Attrition) filminin yönetmen koltuğunda Mathieu Weschler oturuyor. Filmin senaryosu dünyaca ünlü oyuncu Steven Seagal kaleme aldı. Peki, Son Görev filmi konusu nedir? Son Görev filmi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
SON GÖREV FİLMİ KONUSU NEDİR?
Efsanevi güçlere sahip Taylandlı bir kız kaybolduğunda, Axe ve eski ekibi onu geri getirmek için bir araya gelir.
SON GÖREV FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Steven Seagal
Rudy Youngblood
Siu-wong Fan
Vithaya Pansringarm
James P. Bennett
SON GÖREV FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Son Görev (Attrition) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3,9 olarak belirlenmiştir.
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