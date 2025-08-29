Son Ültimatom filminin yönetmen koltuğunda Paul Greengrass oturuyor. Filmin senaristliğini George Nolfi, Tony Gilroy, Scott Z. Burns üstleniyor. Peki, Son Ültimatom filminin konusu ne? Son Ültimatom filminin oyuncuları kim?

SON ULTIMATOM FİLMİNİN KONUSU NE?

Jason Bourne’in tek isteği ortadan kaybolmaktır. Ancak kaybolmayı başaramadığı gibi kendisini yaratanlar tarafından ele geçirilir. Hafızasını ve sevdiği tek insanı kaybetmiş olan Jason Bourne, iyi eğitimli yeni kuşak katillerin yoğun ateşi altındadır. Artık sadece tek bir hedefi vardır: Başlangıca dönmek ve kendisinin kim olduğunu bulmak.

SON ULTIMATOM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Corey Johnson

David Strathairn

Scott Glenn

Paddy Considine

Julia Stiles

Joan Allen

Daniel Brühl

Édgar Ramírez

Colin Stinton

SON ULTIMATOM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Son Ültimatom filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8 olarak belirlendi.