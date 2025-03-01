Sörfçü filminin konusu ne? Sörfçü filminin oyuncuları kim?
Sörfçü (The Surfer) filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sörfçü filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sörfçü filminin konusu ne? Sörfçü filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Sörfçü filminin yönetmen koltuğunda Lorcan Finnegan oturuyor. Filmin senaristliğini Thomas Martin üstleniyor. Peki, Sörfçü filminin konusu ne? Sörfçü filminin oyuncuları kim?
SÖRFÇÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir adam Avustralya'da deniz kenarındaki memleketine yıllar sonra geri döner. Ancak şehirde hiçbir şey eskisi gibi değildir. Adam, çocukluğundaki plajın mutlak sahibi olduğunu iddia eden yerel sörfçülerden oluşan bir çete tarafından oğlunun önünde küçük düşürülür. Bu durumun ardından adam, sahilde kalmaya karar verir ve körfezi kontrol edenlere savaş ilan eder.
SÖRFÇÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Nicolas Cage - The Surfer
Julian McMahon - Scally
Nicholas Cassim - The Bum
Miranda Tapsell - The Photographer
Alexander Bertrand - Pitbull
Justin Rosniak - Cop
Rahel Romahn - Conlon
Finn Little - The Kid
SÖRFÇÜ FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Sörfçü filmi 21 Mart 2025 tarihinde vizyona girecek.
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