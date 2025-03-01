Yayınlanma: 01.03.2025 - 20:03

Güncelleme: 01.03.2025 - 20:03

Sörfçü filminin yönetmen koltuğunda Lorcan Finnegan oturuyor. Filmin senaristliğini Thomas Martin üstleniyor. Peki, Sörfçü filminin konusu ne? Sörfçü filminin oyuncuları kim?

SÖRFÇÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir adam Avustralya'da deniz kenarındaki memleketine yıllar sonra geri döner. Ancak şehirde hiçbir şey eskisi gibi değildir. Adam, çocukluğundaki plajın mutlak sahibi olduğunu iddia eden yerel sörfçülerden oluşan bir çete tarafından oğlunun önünde küçük düşürülür. Bu durumun ardından adam, sahilde kalmaya karar verir ve körfezi kontrol edenlere savaş ilan eder.

SÖRFÇÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nicolas Cage - The Surfer

Julian McMahon - Scally

Nicholas Cassim - The Bum

Miranda Tapsell - The Photographer

Alexander Bertrand - Pitbull

Justin Rosniak - Cop

Rahel Romahn - Conlon

Finn Little - The Kid

SÖRFÇÜ FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Sörfçü filmi 21 Mart 2025 tarihinde vizyona girecek.