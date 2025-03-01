Yayınlanma: 01.03.2025 - 17:31

Güncelleme: 01.03.2025 - 17:31

Huysuz Kitapçı Fikry'nin İnanılmaz Hikayesi filminin yönetmen koltuğunda Hans Canosa oturuyor. Filmin senaristliğini Gabrielle Zevin üstleniyor. Peki, Huysuz Kitapçı Fikry'nin İnanılmaz Hikayesi filminin konusu ne? Huysuz Kitapçı Fikry'nin İnanılmaz Hikayesi filminin oyuncuları kim?

HUYSUZ KİTAPI FIKRY'NİN İNANILMAZ HİKAYESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

New York Times'ın en çok satanlar listesindeki romandan uyarlanan filmde kitabevi sahibi A.J. Fikry’nin (Kunal Nayyar) hayatı eşinin trajik kaybından sonra beklediği gibi gitmez ve en değerli varlığı çalınınca dibe vurur. Ama kitap satış temsilcisi Amelia’yla (Lucy Hale) ve kapısında beliren beklenmedik sürpriz hayatına girdiğinde Fikry yeni bir yaşama başlar ve dünyası pek çok yönden değişir.

HUYSUZ KİTAPI FIKRY'NİN İNANILMAZ HİKAYESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Lucy Hale

Christina Hendricks

Kunal Nayyar

Blaire Brown

David Arquette

Scott Foley

Lauren Stamile

HUYSUZ KİTAPI FIKRY'NİN İNANILMAZ HİKAYESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Huysuz Kitapçı Fikry'nin İnanılmaz Hikayesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.