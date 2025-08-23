Sorgu (Reality) filminin konusu ne? Sorgu filminin oyuncuları kim?

Sorgu filminin yönetmen koltuğunda Tina Satter oturuyor. Filmin senaristliğini Tina Satter, James Paul Dallas üstleniyor. Peki, Sorgu filminin konusu ne? Sorgu filminin oyuncuları kim?

SORGU FİLMİNİN KONUSU NE?

2010 - 2016 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin bir üyesi olarak kariyerine başlayan Reality Winner, birkaç dil konuşabilme yeteneğini hava kuvvetlerine yardım etmekte kullandı ve Hava Kuvvetleri Takdir Madalyası'nı kazandı. Onurlu bir terhis ve denizaşırı STK'larda iş bulma girişimi başarısız olduktan sonra, sonunda Pluribus International Corporation tarafından işe alındı. Winner burada, İran'ın havacılık programı ile ilgili belgeleri tercüme edecekti. Daha sonra The Intercept'e sızdıracağı gizli belgeleri de burada keşfetti. Winner, Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine Rus müdahalesi hakkında bir istihbarat raporunu sızdırdığı için federal hapishanede beş yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

SORGU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sydney Sweeney

Josh Hamilton

Marchant Davis

Benny Elledge

John Way

Darby

Arlo

SORGU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sorgu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.