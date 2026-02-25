Sosyete Şaban filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturyor. Filmin senaristliğini Kartal Tibet, İhsan Yüce ve Kemal Sunal üstleniyor. Peki, Sosyete Şaban filminin konusu ne? Sosyete Şaban filmi oyunları kimler? İşte ayrıntılar...

SOSYETE ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Şaban Ağa'nın beşik kertmesi olan kız, Amerika'da eğitim aldıktan sonra yurda döner. Babasının işleri iyice kötüye gitmektedir. İstemese de beşik kertmesi Şaban'la evlenmek zorunda kalır. Şaban Ağa kendini kıza beğendirebilmek için her yolu dener. Ancak kız köyde yapılan düğünden sonra İstanbul'a döner. Üstelik Şaban Ağa'yı da fazlasıyla aşağılar. Bu durumu içine sindiremeyen Şaban Ağa, pılısını pırtısını toplayıp, İstanbul'a gelir. İlk işi de İstanbul beyefendilerinden kibarlık dersi almak olur...

SOSYETE ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

Perihan Savaş

Kenan Pars

Süleyman Turan

İhsan Yüce

Sırrı Elitaş

Reha Yurdakul

Yüksel Gözen

İskender Bağcılar

Giray Alpan

Çetin Başaran

SOSYETE ŞABAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sosyete Şaban filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.