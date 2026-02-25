Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sosyete Şaban filminin konusu ne? Sosyete Şaban filmi oyunları kimler?

Sosyete Şaban filminin konusu ne? Sosyete Şaban filmi oyunları kimler?

25.02.2026 17:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sosyete Şaban filminin konusu ne? Sosyete Şaban filmi oyunları kimler?

Sosyete Şaban filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sosyete Şaban filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sosyete Şaban filminin konusu ne? Sosyete Şaban filmi oyunları kimler?

Sosyete Şaban filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturyor. Filmin senaristliğini Kartal Tibet, İhsan Yüce ve Kemal Sunal üstleniyor. Peki, Sosyete Şaban filminin konusu ne? Sosyete Şaban filmi oyunları kimler? İşte ayrıntılar...

Image

SOSYETE ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Şaban Ağa'nın beşik kertmesi olan kız, Amerika'da eğitim aldıktan sonra yurda döner. Babasının işleri iyice kötüye gitmektedir. İstemese de beşik kertmesi Şaban'la evlenmek zorunda kalır. Şaban Ağa kendini kıza beğendirebilmek için her yolu dener. Ancak kız köyde yapılan düğünden sonra İstanbul'a döner. Üstelik Şaban Ağa'yı da fazlasıyla aşağılar. Bu durumu içine sindiremeyen Şaban Ağa, pılısını pırtısını toplayıp, İstanbul'a gelir. İlk işi de İstanbul beyefendilerinden kibarlık dersi almak olur...

SOSYETE ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

Perihan Savaş

Kenan Pars

Süleyman Turan

İhsan Yüce

Sırrı Elitaş

Reha Yurdakul

Yüksel Gözen

İskender Bağcılar 

Giray Alpan 

Çetin Başaran 

SOSYETE ŞABAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sosyete Şaban filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #türk filmi #televizyonda ne var? #kemal sunal filmleri #Sosyete Şaban