Yayınlanma: 16.11.2023 - 14:39

Güncelleme: 16.11.2023 - 14:39

Squid Game 2. sezonun ne zaman yayımlanacağı dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Güney Kore yapımı dizinin 2. sezonunda neler yaşanacağı merak ediliyor. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak? Squid Game'in konusu nedir?

SQUID GAME 2. SEZONU NE ZAMAN?

Squid Game'de Seong Gi-hun karakterine hayat veren Lee Jung-jae, 2. sezon çekimlerinin ilk sezona göre daha uzun süreceğini açıklamıştı. Squid Game'in yeni sezon tarihiyle ilgili yeni açıklama geldi.

Buna göre; Squid Game dizisinin 2. sezonunun 2023 Kasım ayında çıkacağı duyuruldu. Fakat dizinin hangi gün yayınlanacağı henüz belli değil.

SQUID GAME'İN KONUSU NEDİR?

Squid kelimesinin Türkçe karşılığı kalamardır. Game ise oyun anlamına geliyor. Yani Squid Game'in Türkçe karşılığı "Kalamar Oyunu" demektir.

Gerilim ve drama türündeki dizide hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor. Maddi olarak sıkıntıları olan yüzlerce kişi bir gün aldıkları davetle bir oyuna çağrılır. Oyunu cazip kılan ise kazanan kişinin 40 milyon dolarlık büyük ödülü alacak olmasıdır. Oyuna katılan oyuncuların yapması gereken tek şey ise bütün rakiplerini eleyerek hayatta kalan son kişi olmaktır.