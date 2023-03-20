Star TV bitirme kararı aldı. İddialı dizi final yapıyor
Star TV'den beklenmedik hamle. Dev bütçelerle yayınlanan dizi için kanal yönetimi final kararı verdi..
Bir süredir Star TV ekranlarında yayınlanan Gecenin Ucunda dizisi için final kararı verildi. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün başrollerinde yer aldığı, Peride Celal'in aynı isimli romanından uyarlanan Gecenin Ucunda dizisi için son karar kanal yönetimi tarafından verildi.
Çarşamba akşamları seyircilerle buluşan Gecenin Ucunda, yakın zamanda ekran macerasını sonlandıracak.
SEYİRCİLERİ ÜZEN GELİŞME
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün başrollerini paylaştığı, Tuba Ünsal, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay'ın kadrosunda yer aldığı Gecenin Ucunda final için gün saymaya başladı.
GECENİN UCUNDA FİNAL TARİHİ NE ZAMAN?
NTV'de yer alan habere göre; Ekran macerasına ekim ayında başlayan Gecenin Ucunda, 26. final bölümüyle 20:00'da STAR TVde son kez yer alacak.
GECENİN UCUNDA DİZİSİNİN KONUSU HAKKINDA BİLGİLER
Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan ‘Gecenin Ucunda’, Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.
5 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün yazdığı 'Gecenin Ucunda' dizisinin tekrar bölümleri Star TV'nin internet sitesinde ve resmi YouTube kanalında yayınlanmaya devam edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sahte diploma skandalı: CHP'li Başarır tek tek isim sayd
- Sahi ne oldu sarıklı amirale
- Millet İttifakı'nda 'Mansur Yavaş krizi' iddiası
- Kılıçdaroğlu'ndan HDP ziyareti sonrası açıklama
- FOX kararını verdi.. Yıllardır ekrandaydı. Artık bitiyor
- Lazio'lu futbolcudan Mourinho'ya çirkin sözler!
- Demet Özdemir: Evliliğimizde sıkıntılar var
- 'Yirmi milletvekili' çıkmazı
- 'Kılıçdaroğlu'nun İnce ziyareti' yalanlandı
- İlahiyatçı Cemil Kılıç görevine geri dönüyor