Star TV bitirme kararı aldı. İddialı dizi final yapıyor

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 23:17

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 23:30

Bir süredir Star TV ekranlarında yayınlanan Gecenin Ucunda dizisi için final kararı verildi. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün başrollerinde yer aldığı, Peride Celal'in aynı isimli romanından uyarlanan Gecenin Ucunda dizisi için son karar kanal yönetimi tarafından verildi.

Çarşamba akşamları seyircilerle buluşan Gecenin Ucunda, yakın zamanda ekran macerasını sonlandıracak.

SEYİRCİLERİ ÜZEN GELİŞME

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün başrollerini paylaştığı, Tuba Ünsal, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay'ın kadrosunda yer aldığı Gecenin Ucunda final için gün saymaya başladı.

GECENİN UCUNDA FİNAL TARİHİ NE ZAMAN?

NTV'de yer alan habere göre; Ekran macerasına ekim ayında başlayan Gecenin Ucunda, 26. final bölümüyle 20:00'da STAR TVde son kez yer alacak.

GECENİN UCUNDA DİZİSİNİN KONUSU HAKKINDA BİLGİLER

Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan ‘Gecenin Ucunda’, Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.

5 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün yazdığı 'Gecenin Ucunda' dizisinin tekrar bölümleri Star TV'nin internet sitesinde ve resmi YouTube kanalında yayınlanmaya devam edecek.