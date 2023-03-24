Star TV'de yayınlanıyordu. Yalı Çapkını dizisine yeni adres

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 20:16

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 20:16

Son dönemde çok sayıda Türk dizisi, yurt dışında da yayınlanmaya başladı. Balkan ülkeleri ile Avrupa ülkeleri peş peşe bir çok Türk dizisini satın alıyor.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerindeki 'Yalı Çapkını' dizisi de çok sayıda ülkeye satıldı.

YENİ ADRESLERİ ÇOK ŞAŞIRTTI

Yayına girdiğinden Eylül 2022'den beri 35'ten fazla ülkeye satılan "Yalı çapkını" dizisi , İsveç ve Finlandiya'ya da satıldı.

Ranini'nin Variety'den aktardığına göre, uluslararası dağıtımını Eccho Rights'ın üstlendiği dizi, İsveç'te TV4'a bağlı TV4Gold ve Sjuan kanallarının yanı sıra dijital platformlar CMore ve TV4Play'de ekrana gelecek.

Eccho Rights'ın MENA bölgesi, Hindistan, Pakistan ve Batı Avrupa dijital medya edinimi ve içerik satışı direktörü Melis Hamacıoğlu, "Bir Türk dizisini yeni izleyicilerle buluşturma konusunda bir kez daha ön saflarda yer almaktan heyecan duyuyoruz. Yalı Çapkını'nın şimdiye kadarki olağanüstü başarısı, onu yeni bir şey denemek isteyen yayıncılar için kolay bir seçim haline getiriyor" dedi.

Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir danışanının gerçek hikâyesinden uyarlanan dizinin yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin oturuyor.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizide ayrıca Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak ve Umut Gezer gibi isimler rol alıyor.

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği dizi her cuma akşamı Star TV'de izleyiciyle buluşuyor.



