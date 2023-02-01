Star TV'nin Yalı Çapkını dizisinde seyirciyi çileden çıkaran gelişme

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 19:45

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 19:45

Star TV ekranlarında yayınlanan ''Yalı Çapkını'' dizisi izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Dizideki bazı sahneler seyirciler tarafından yoğun eleştiri alıyor.

RTÜK'e en çok şikayet edilen diziler arasında yer alan ''Yalı Çapkını'' dizisinin yayınlanan son bölümü seyircileri çok kızdırdı. Çok sayıda seyirci senaristlere tepki gösterdi.

Yayınlanan son bölümle ilgili televizyongazetesi isimli internet sitesinde dikkat çeken bir analiz yayınlandı; Yalı Çapkını seyircilerini çileden çıkaran diyalogla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Star TV ekranında izleyicilerle Cuma akşamları buluşmaya devam eden Yalı Çapkını dizisine çok yoğun bir ilgi olması, izleyicilerin de sosyal medyada çok aktif bir şekilde diziyi tartışmalarına neden oluyor.

Dizinin güçlü hikayesi ve etkili oyuncuları ile birlikte milyonlarca izleyiciyi ekrana çekmesi büyük bir başarı. Başladığı günden itibaren iyi reytingler alan, ayrıca çift haneli oranlara çıkarak bu başarısını katlayarak artıran bir dizi Yalı Çapkını…

Böyle etkili bir dizinin hikayesindeki detaylar da milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor ve sosyal medyada sıklıkla tartışmalar çıkıyor. Son dönemde de senaryo üzerinden dizinin senaristine yönelik izleyicileri tepkileri artarak devam ediyor.

Yalı Çapkını dizisinde Buçe Buse Kahraman’ın canlandırdığı Pelin karakterinin çok fazla öne çıkartılmasına kızan izleyiciler, geçtiğimiz hafta yoğun bir eleştiri bombardımanı yapmıştı.

Yeni haftada ise bu sefer oklar Halis karakterinin üzerine çevrilmişe benziyor. Çetin Tekindor gibi usta bir ismin canlandırması ile Halis karakteri dizinin en güçlü ismi olarak öne çıkıyor.

Ancak evin reisi olan Halis’ın Seyran’a söylediği bir söz izleyicileri derinden yaraladı. Seyran’ın hem Ferit tarafından aşağılanması yetmezmiş gibi şimdi de Halis, Seyran’a çok ağır söz söyledi.

Yalı Çapkını dizisinin 20. bölüm fragmanına yansıyan Halis’in sözleri şöyle: “Kocan nerede? Bana rağmen bu sofrada değilse, demek ki seni görmeye tahammülü kalmamış.”

İşte bu sözler üzerinden dizinin hayranları senarist yoğun bir şekilde eleştirmeye başladı. Seyran’ın yaşadığı durum ile empati kurmaya çalışan hayranları, onun düştüğü bu durumu hak etmediğini düşünüyor ve sessiz kalmaması gerektiği yönünde paylaşımlar yapıyor.

Tabii ki Seyran’ı savunan dizi izleyicileri de senariste neden bu şekilde güçsüz bir kadın gibi gösterildiği eleştirisini yapıyor. Yalı Çapkını dizisi hayranları, şimdi de senaristten Seyran’ı daha güçlü bir kadın karakteri olarak göstermesini istiyor.

FİNAL İDDİALARI YALAN ÇIKTI

Öte yandan ''Yalı Çapkını'' dizisinin final yapacağına yönelik iddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı. Dizi iddialı yolculuğuna gelecek sezonda da devam edecek.