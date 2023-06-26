Stephen Curry: Underrated filmi konusu ne? Stephen Curry: Underrated filminin oyuncuları kimler?
Stephen Curry: Underrated filmi izleyicisi ile buluşuyor. Filmseverler, Stephen Curry: Underrated filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Stephen Curry: Underrated filmi konusu ne? Stephen Curry: Underrated filminin oyuncuları kimler?
Stephen Curry: Underrated filminin yönetmen koltuğunda Peter Nicks oturuyor. 2023'te vizyona girmesi planlanan Stephen Curry: Underrated filminin türü ise belgeseldir. Stephen Curry: Underrated filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Stephen Curry: Underrated filmi konusu ne? Stephen Curry: Underrated filminin oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
STEPHEN CURRY: UNDERRATED FİLMİNİN KONUSU NE?
Underrated, NBA tarihinin en büyük şutörlerinden biri olarak kabul edilen Amerikalı basketbolcu Stephen Curry'nin hayat hikayesini konu ediyor. Belgeselde, ünlü basketbolcunun kolej yıllarından NBA‘e uzanan başarılarla dolu kariyerine odaklanılıyor.
STEPHEN CURRY: UNDERRATED FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Stephen Curry
Kevin Durant
Reggie Miller
Bob McKillop
Dell Curry
Sonya Curry
Ayesha Curry
STEPHEN CURRY: UNDERRATED FİLMİNİN İMDb PUANI KAÇ?
Stephen Curry: Underrated filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.3 olarak belirlenmiştir.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Yanardağ'ın gözaltına alındığı anlar...
- Özgür Demirtaş doların varacağı yeri açıkladı
- MasterChef All Star'ın yeni şefi Murat Bozok kimdir?
- TSK’de Wagner’ciler var mı?
- Yeni dönemin şifreleri
- '1 Temmuz itibariyle Wagner varlığına son verecek'
- 'Ekonomiyi düze çıkarma' planı
- İzmir'de deprem!
- Faslı yıldızın yeni adresi belli oluyor!
- Çiğdem Mater 'tampon' talebine verilen cevabı aktardı