Yayınlanma: 26.06.2023 - 21:05

Güncelleme: 26.06.2023 - 21:05

Stephen Curry: Underrated filminin yönetmen koltuğunda Peter Nicks oturuyor. 2023'te vizyona girmesi planlanan Stephen Curry: Underrated filminin türü ise belgeseldir. Stephen Curry: Underrated filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Stephen Curry: Underrated filmi konusu ne? Stephen Curry: Underrated filminin oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

STEPHEN CURRY: UNDERRATED FİLMİNİN KONUSU NE?

Underrated, NBA tarihinin en büyük şutörlerinden biri olarak kabul edilen Amerikalı basketbolcu Stephen Curry'nin hayat hikayesini konu ediyor. Belgeselde, ünlü basketbolcunun kolej yıllarından NBA‘e uzanan başarılarla dolu kariyerine odaklanılıyor.

STEPHEN CURRY: UNDERRATED FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Stephen Curry

Kevin Durant

Reggie Miller

Bob McKillop

Dell Curry

Sonya Curry

Ayesha Curry

STEPHEN CURRY: UNDERRATED FİLMİNİN İMDb PUANI KAÇ?

Stephen Curry: Underrated filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.3 olarak belirlenmiştir.