NBA Draftı'nda Memphis Grizzlies, Tarık Biberovic'i seçti

Memphis Grizzlies, Fenerbahçe Bekolu Tarık Biberovic'i 2023 NBA draftında 56. sıradan seçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2023 - 11:08
NBA Draftı'nda Memphis Grizzlies, Tarık Biberovic'i seçti
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Memphis Grizzlies, Fenerbahçe Bekolu Tarık Biberovic'i 2023 NBA draftında 56. sıradan seçti.

The Athletic'ten Shams Charania'nın verdiği bilgiye göre, Biberovic gelecek sezon yoluna Avrupa'da (draft&stash) devam edecek.

MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

2018'de OKK Spars'tan Fenerbahçe'ye transfer olan 22 yaşındaki forvet, Türk Milli Takımı'nı da seçmişti.

Bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 18 maçta 4.2 sayı ve 2.5 ribauntla mücadele eden Biberovic, EuroLeague'de ise 11 maçta 3.0 sayı ve 0.9 ribauntla oynamıştı.


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