Suikastçı (American Assassin) filminin konusu ne? Suikastçı filminin oyuncuları kim?

Suikastçı filminin yönetmen koltuğunda Michael Cuesta oturuyor. Filmin senaristliğini Edward Zwick ve Michael Finch üstleniyor. Peki, Suikastçı filminin konusu ne? Suikastçı filminin oyuncuları kim?

SUİKASTÇI FİLMİNİN KONUSU NE?

Vince Flynn'in en çok satanlar kitap serisine dayanan Suikastçı; gölgelerde çalışan kahramanlarından birini film izleyicilerine sunuyor: CIA süper-ajanı Mitch Rapp. Rapp'in umut vaat eden geleceği şok edici bir şiddet sebebiyle parçalara ayrıldığında, kariyerine Terör Çağı'nın ön ceplerinde gizli bir savaşçı olarak devam ediyor. Şimdi, netliğin kolay olmadığı bir dünyada, başkalarının hayallerini yok edecek olanları avlamak için kabaran öfkesinin yakıt olarak nasıl kullanacağı keşfediyor.

SUİKASTÇI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Michael Keaton

Dylan O'Brien

Taylor Kitsch

Sanaa Lathan

Scott Adkins

David Suchet

Chris Webster

Yousef 'Joe' Sweid

SUİKASTÇI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Suikastçı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.