Suikastçı (American Assassin) filminin yönetmen koltuğunda Michael Cuesta oturuyor. Filmin senaristliğini Edward Zwick, Michael Finch, Marshall Herskovitz ve Stephen Schiff üstleniyor. Peki, Suikastçı filminin konusu ne? Suikastçı filminin oyuncuları kim?
SUİKASTÇI FİLMİNİN KONUSU NE?
Vince Flynn'in en çok satanlar kitap serisine dayanan Suikastçı; gölgelerde çalışan kahramanlarından birini film izleyicilerine sunuyor: CIA süper-ajanı Mitch Rapp. Rapp'in umut vaat eden geleceği şok edici bir şiddet sebebiyle parçalara ayrıldığında, kariyerine Terör Çağı'nın ön ceplerinde gizli bir savaşçı olarak devam ediyor. Şimdi, netliğin kolay olmadığı bir dünyada, başkalarının hayallerini yok edecek olanları avlamak için kabaran öfkesinin yakıt olarak nasıl kullanacağı keşfediyor.
SUİKASTÇI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Michael Keaton
Dylan O'Brien
Taylor Kitsch
Sanaa Lathan
Scott Adkins
David Suchet
Chris Webster
Yousef 'Joe' Sweid
SUİKASTÇI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Suikastçı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.