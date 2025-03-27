Yayınlanma: 27.03.2025 - 18:59

Güncelleme: 27.03.2025 - 18:59

Superman 4 filminin yönetmen koltuğunda Sidney J. Furie oturuyor. Filmin senaristliğini Lawrence Konner, Mark Rosenthal üstleniyor. Peki, Superman 4 filminin konusu ne? Superman 4 filminin oyuncuları kim?

SUPERMAN 4 FİLMİNİN KONUSU NE?

Christopher Reeve bu filmde sadece 4. kez bir süper kahramanın pelerininin giymiyor... Ayrıca filmin kışkırtıcı konusunun gelişmesine de yardımcı oluyor: nükleer silahsızlanma. Nükleer silah satıcıları için dünyayı daha güvenli bir hale getirmek isteyen Lex Luthor (Gene Hackman) Çelik Adam’a meydan okumak için yeni bir şey yaratır: radyasyonla şarj edilmiş Nukler Adam (Mark Pillow). Superman’in Özgürlük Anıtını kurtardığı, Etna yanardağındaki patlamayı engellediği ve zarar gören büyük Çin Seddi’ni yeniden inşa ettiği bu inanılmaz macerada iki düşmanın amansız mücadelesine de tanık olacaksınız. Heyecan arayışınız bu filmle sona erecek.

SUPERMAN 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gene Hackman

Christopher Reeve

Jackie Cooper

Margot Kidder

Marc McClure

Mariel Hemingway

Jon Cryer

Mark Pillow

Peter Penry-Jones

SUPERMAN 4 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Superman 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.7 olarak belirlendi.