Superman 4 filminin konusu ne? Superman 4 filminin oyuncuları kim?
Superman 4 (Superman 4: The Quest for Peace) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Superman 4 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Superman 4 filminin konusu ne? Superman 4 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Superman 4 filminin yönetmen koltuğunda Sidney J. Furie oturuyor. Filmin senaristliğini Lawrence Konner, Mark Rosenthal üstleniyor. Peki, Superman 4 filminin konusu ne? Superman 4 filminin oyuncuları kim?
SUPERMAN 4 FİLMİNİN KONUSU NE?
Christopher Reeve bu filmde sadece 4. kez bir süper kahramanın pelerininin giymiyor... Ayrıca filmin kışkırtıcı konusunun gelişmesine de yardımcı oluyor: nükleer silahsızlanma. Nükleer silah satıcıları için dünyayı daha güvenli bir hale getirmek isteyen Lex Luthor (Gene Hackman) Çelik Adam’a meydan okumak için yeni bir şey yaratır: radyasyonla şarj edilmiş Nukler Adam (Mark Pillow). Superman’in Özgürlük Anıtını kurtardığı, Etna yanardağındaki patlamayı engellediği ve zarar gören büyük Çin Seddi’ni yeniden inşa ettiği bu inanılmaz macerada iki düşmanın amansız mücadelesine de tanık olacaksınız. Heyecan arayışınız bu filmle sona erecek.
SUPERMAN 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Gene Hackman
Christopher Reeve
Jackie Cooper
Margot Kidder
Marc McClure
Mariel Hemingway
Jon Cryer
Mark Pillow
Peter Penry-Jones
SUPERMAN 4 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Superman 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.7 olarak belirlendi.
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